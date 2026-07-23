Lo stipendio NoiPA di luglio 2026 sarà accreditato il 23 luglio. Nel cedolino si dovranno controllare alcune voci, tra cui il rimborso del modello 730 e gli arretrati relativi al nuovo contratto scuola, che saranno pagati ad agosto. Si tratta di uno dei pagamenti più attesi dell’anno, in concomitanza con l’inizio delle ferie estive.

Lo stipendio NoiPA luglio 2026 è tra i più attesi dell'anno. Coincide con l'avvio delle ferie estive e contiene voci delicate come il rimborso del modello 730 e le verifiche sugli arretrati del nuovo contratto scuola. L'accredito del 23 luglio interessa docenti, personale ATA e dipendenti pubblici, già impegnati a leggere il cedolino pubblicato nei giorni scorsi.Stipendio NoiPA luglio 2026: quando arriva l'accreditoIl pagamento arriva giovedì 23 luglio 2026, in linea con il calendario abituale del portale. Riguarda il personale scolastico di ruolo, chi ha un contratto fino al termine delle attività didattiche o annuale, e gli altri comparti della Pubblica Amministrazione. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Stipendio NoiPA luglio 2026: accredito del 23 luglio e voci da controllare nel cedolino, arretrati ad agosto

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