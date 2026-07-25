Noemi finisce giù dal palco ma risponde con autoironia | quattro settimane di stop meme ovunque e il messaggio geniale di Alfa

Durante un concerto, Noemi è caduta dal palco, rimanendo ferita. La cantante ha subito quattro settimane di riposo, mentre sui social sono comparsi meme e commenti di vario genere. Nel frattempo, ha pubblicato un messaggio ironico, rispondendo alla situazione con autoironia. La caduta ha attirato l’attenzione di molti utenti online, trasformando l’incidente in notizia di dominio pubblico.

A volte bastano pochi secondi di distrazione per trasformare una serata di musica in un caso mediatico nazionale. È quello che è successo a Noemi domenica 19 luglio all’Arena del Mare di San Salvo Marina, in provincia di Chieti, quando la cantante romana è precipitata dal palco davanti a centinaia di spettatori durante l’esecuzione del suo celebre brano “ Briciole “. La dinamica dell’incidente è stata catturata da decine di smartphone tra il pubblico: Noemi stava concludendo la performance e si era avvicinata al bordo del palco per salutare i fan, invitandoli a battere le mani a ritmo. In quel momento cruciale, concentrata sull’interazione con il pubblico, ha perso il contatto visivo con il limite del palcoscenico e non si è accorta di essere arrivata al bordo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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Noemi cade dal palco durante il concerto

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