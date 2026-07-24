Noemi cade dal palco e diventa meme | quando l’incidente diventa virale con l’artista che risponde con ironia – LE FOTO

Noemi è caduta dal palco durante un suo spettacolo, un incidente che è diventato rapidamente virale sui social media. L'artista ha risposto alla situazione con un commento ironico, mentre le foto dell’incidente sono state condivise ampiamente online. La caduta si è verificata a causa di un momento di distrazione e di un bordo del palco sottovalutato.

Bastano pochi secondi di distrazione e un bordo palco sottovalutato per trasformare una popstar in trending topic. È quello che è successo a Noemi, che domenica 19 luglio, durante un concerto all’Arena del Mare di San Salvo Marina (Chieti), è finita giù dal palco davanti a centinaia di spettatori e, di rimbalzo, davanti a milioni di utenti social nelle ore successive fino a ieri sera quando Noemi è apparsa durante la seconda puntata del Tim Summer Hits, in onda su Rai Uno. La cantante romana stava concludendo l’esecuzione del suo grande successo “Briciole” quando si è avvicinata al bordo del palco per salutare il pubblico. Invitando gli spettatori a battere le mani a tempo, però, Noemi ha perso il contatto visivo con il palco e non si è accorta di essere arrivata al limite, precipitando a terra davanti a tutti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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