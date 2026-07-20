Noemi è caduta dal palco durante un concerto in Abruzzo | quattro settimane di stop per la cantante
Durante un concerto a San Salvo Marina, in Abruzzo, la cantante è caduta dal palco mentre si stava salutando il pubblico. L’incidente si è verificato ieri sera e ha causato un infortunio che ha portato a un periodo di stop di quattro settimane. La cantante ha subito un incidente improvviso mentre si trovava sulla scena, senza altre persone coinvolte nell’accaduto. La performance si è interrotta immediatamente e sono state avviate le procedure di assistenza.
Momenti di paura per Noemi: ieri sera la cantante che si stava esibendo a San Salvo Marina alle porte di Chieti, è caduta dal palco durante i saluti finali al pubblico. Noemi, la caduta dal palco al termine del concerto: il post della cantante. Partito lo scorso 8 luglio da Udine, il tour dell’ artista capitolina ha toccato i principali festival della Penisola, approdando in Abruzzo a San Salvo Marina. Nelle battute finali di Briciole, prima hit lanciata durante la sua partecipazione ad X Factor, l ‘artista si è avvicinata a bordo del palco per salutare il pubblico, perdendo l’equilibrio cadendo rovinosamente davanti agli occhi dei presenti. Immediata la reazione della corista che colta da preoccupazione si è avvicinata alla cantante. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Noemi cade dal palco durante il concerto in Abruzzo: portata in ospedale dopo l'incidente | RDSnews
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