Noemi è caduta dal palco durante un concerto in Abruzzo | quattro settimane di stop per la cantante

Notizia in breve

Durante un concerto a San Salvo Marina, in Abruzzo, la cantante è caduta dal palco mentre si stava salutando il pubblico. L’incidente si è verificato ieri sera e ha causato un infortunio che ha portato a un periodo di stop di quattro settimane. La cantante ha subito un incidente improvviso mentre si trovava sulla scena, senza altre persone coinvolte nell’accaduto. La performance si è interrotta immediatamente e sono state avviate le procedure di assistenza.