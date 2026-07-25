Nella zona di Chiomonte, agenti delle forze dell'ordine sono stati colpiti da bombe carta e mezzi pubblici sono stati incendiati. Dopo gli scontri di Bologna, gruppi di persone incappucciate hanno aggredito le forze dell’ordine, che hanno subito danni e feriti. La polizia ha arrestato alcuni sospetti. Non sono state segnalate vittime tra i civili. La situazione si è svolta senza interventi di ostacoli o incidenti con i civili presenti.

"Chi lancia bombe carta, incendia mezzi dello Stato e aggredisce le Forze dell’ordine non sta difendendo un’idea, sta attaccando lo Stato. A Chiomonte, dopo quanto accaduto nei giorni scorsi a Bologna, ancora una volta donne e uomini in divisa sono stati bersaglio della violenza di delinquenti incappucciati. A loro va la mia solidarietà e quella del Governo. La violenza non piegherà lo Stato: chi serve l’Italia non sarà mai lasciato solo". Lo scrive su X il presidente del Consiglo Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - No Tav, Meloni: "Chi lancia bombe carta e incendia mezzi, attacca lo Stato"

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