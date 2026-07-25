Il ministro dell’interno ha commentato le recenti scene di violenza contro le forze dell’ordine, ritenendo che ci siano segnali di un tentativo di escalation. Ha sottolineato che le azioni violente, ripetute negli ultimi giorni, richiedono una particolare attenzione. La dichiarazione è rivolta alla sinistra, accusandola di essere coinvolta o di favorire questa escalation. Nessun dettaglio sulle specifiche azioni o sui soggetti coinvolti è stato fornito.

"Oggi abbiamo assistito alle ennesime scene di violenza contro le Forze dell'ordine, dopo quelle registrate nei giorni scorsi. È la conferma di una volontà, da parte di qualcuno, di dare luogo ad un'escalation che richiede la massima attenzione". Lo dichiara il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. Per il ministro "serve una presa di posizione unitaria, netta e senza ambiguità da parte di tutte le forze politiche e delle istituzioni. Isolare chi alimenta la violenza deve essere un dovere condiviso, al di là di ogni appartenenza - dice -. Diversamente, questi delinquenti si convinceranno di poter fruire di compiacimento e condivisione della loro violenza eversiva". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - No Tav, Matteo Piantedosi inchioda la sinistra: "Chi vuole una escalation"

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