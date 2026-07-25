No Tav marcia verso i cantieri | i video delle proteste
Durante la marcia dei No Tav in Val di Susa, partita dal Festival Alta Felicità a Venaus e diretta al cantiere di Salbertrand, sono stati usati lacrimogeni. La protesta, chiamata “la marcia verso i cantieri della devastazione”, ha visto manifestanti percorrere la strada verso le aree di costruzione. Sono stati diffusi anche dei video che documentano le tensioni e l’intervento delle forze dell’ordine.
Lacrimogeni nel corso della marcia indetta dai No Tav in Val di Susa, denominata ‘la marcia verso i cantieri della devastazione’, partita dal Festival Alta Felicità a Venaus e diretta al cantiere di Salbertrand. Il corteo, che secondo gli organizzatori vede la partecipazione di 20mila persone, è arrivato nei pressi del cantiere Salbertrand dove i manifestanti hanno attuato quello che definiscono ‘battitura’ a cui è seguito il lancio di lacrimogeni da parte degli agenti schierati. Gruppi di manifestanti hanno raggiunto anche Chiomonte e San Didero. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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Val di Susa, la manifestazione No Tav contro i “cantieri della devastazione”: “Siamo oltre 20mila” | Il videoA Venaus, in Valle di Susa, è partita una manifestazione del movimento No Tav chiamata “marcia verso i cantieri della devastazione”.
Temi più discussi: NO TAV: SABATO 25 LUGLIO IN MARCIA VERSO I CANTIERI DELLA DEVASTAZIONE CON PARTENZE DA SUSA E VENAUS; No Tav, assalto ai cantieri, scontri con la polizia: chiusa l'A32, treni sospesi; Una marcia No Tav ad alta tensione: Val di Susa blindata e dalla questura di Torino arrivano daspo e fogli di via; Festival Alta Felicità Venaus, il via anticipato a stasera.
La Voce. . No Tav, migliaia in marcia da Venaus verso i cantieri È partito intorno alle 12.30 da Venaus, in Valle di Susa, il corteo del movimento No Tav, ribattezzato dagli organizzatori marcia verso i cantieri della devastazione. Nell’area si sono radunate facebook
Centinaia di antagonisti incappucciati hanno assaltato su più fronti i cantieri della Torino-Lione a Chiomonte, San Didero e Salbertrand, in Val di Susa, al termine della marcia No Tav partita da Venaus. I manifestanti hanno lanciato pietre, bottiglie, bomb x.com
No Tav, assalto ai cantieri: a Salbertrand lanci di lacrimogeni da parte degli agenti schieratiNo Tav Foto Matteo Secci / LaPresse Lacrimogeni nel corso della marcia indetta dai No Tav ... msn.com
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