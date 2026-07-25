No Tav marcia verso i cantieri | i video delle proteste

Da lapresse.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante la marcia dei No Tav in Val di Susa, partita dal Festival Alta Felicità a Venaus e diretta al cantiere di Salbertrand, sono stati usati lacrimogeni. La protesta, chiamata “la marcia verso i cantieri della devastazione”, ha visto manifestanti percorrere la strada verso le aree di costruzione. Sono stati diffusi anche dei video che documentano le tensioni e l’intervento delle forze dell’ordine.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Lacrimogeni nel corso della marcia indetta dai No Tav in Val di Susa, denominata ‘la marcia verso i cantieri della devastazione’, partita dal Festival Alta Felicità a Venaus e diretta al cantiere di Salbertrand. Il corteo, che secondo gli organizzatori vede la partecipazione di 20mila persone, è arrivato nei pressi del cantiere Salbertrand dove i manifestanti hanno attuato quello che definiscono ‘battitura’ a cui è seguito il lancio di lacrimogeni da parte degli agenti schierati. Gruppi di manifestanti hanno raggiunto anche Chiomonte e San Didero. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

no tav marcia verso i cantieri i video delle proteste
© Lapresse.it - No Tav, marcia verso i cantieri: i video delle proteste
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Torino, marcia no Tav verso il cantiere di Salbertrand: lanci di lacrimogeni da parte degli agenti schieratiDurante una marcia dei No Tav in Val di Susa, partita dal Festival Alta Felicità a Venaus e diretta al cantiere di Salbertrand, sono stati lanciati...

Val di Susa, la manifestazione No Tav contro i “cantieri della devastazione”: “Siamo oltre 20mila” | Il videoA Venaus, in Valle di Susa, è partita una manifestazione del movimento No Tav chiamata “marcia verso i cantieri della devastazione”.

Temi più discussi: NO TAV: SABATO 25 LUGLIO IN MARCIA VERSO I CANTIERI DELLA DEVASTAZIONE CON PARTENZE DA SUSA E VENAUS; No Tav, assalto ai cantieri, scontri con la polizia: chiusa l'A32, treni sospesi; Una marcia No Tav ad alta tensione: Val di Susa blindata e dalla questura di Torino arrivano daspo e fogli di via; Festival Alta Felicità Venaus, il via anticipato a stasera.

no tav marcia versoNo Tav, assalto ai cantieri: a Salbertrand lanci di lacrimogeni da parte degli agenti schieratiNo Tav Foto Matteo Secci / LaPresse Lacrimogeni nel corso della marcia indetta dai No Tav ... msn.com

no tav marcia versoNo Tav, marcia verso i cantieri: i video delle protesteLacrimogeni nel corso della marcia indetta dai No Tav in Val di Susa, denominata 'la marcia verso i cantieri della devastazione', partita dal Festival Alta ... lapresse.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web