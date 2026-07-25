Durante l’assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte, due camionette dei carabinieri sono state incendiate. L’attacco, ancora in corso, ha coinvolto gruppi antagonisti che hanno lanciato oggetti e dato fuoco ai veicoli. Nessun dettaglio sulle eventuali ferite o arresti è stato comunicato. La situazione rimane tesa, con le forze dell’ordine impegnate a contenere l’assalto.

Due camionette dei carabinieri sono state date alle fiamme durante l'assalto ancora in corso al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte in Valle di Susa nel Torinese. Al momento non si sa se ci siano feriti. Gli antagonisti sono tutti vestiti di nero e indossano caschi e maschere antigas. Le forze dell'ordine respingono gli assalti anche dall'interno del cantiere con lacrimogeni e idranti, mentre gli antagonisti lanciano pietre e bottiglie, e sparano bombe carta e razzi, anche con mortai artigianali. "27 giugno e 3 luglio 2011 a 15 anni siamo ancora qua. Tanti e tante No Tav entrano nel cantiere della Maddalena. Siamo più del 3 luglio". Così il network antagonista torinese del centro sociale Askatasuna, sgomberato nel dicembre scorso a Torino, scrive sui social durante gli scontri in corso al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - No Tav, l'assalto antagonista al cantiere: in fiamme le camionette dei carabinieri

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No Tav assaltano il cantiere di Chiomonte, le colonne di fumo invadono l'A32

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