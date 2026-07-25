No Tav incappucciati assaltano cantiere di Chiomonte pietre e bombe carta contro la polizia autostrada chiusa - VIDEO

Notizia in breve

Un gruppo di incappucciati ha attaccato il cantiere di Chiomonte con pietre e bombe carta, provocando lo scontro con le forze dell’ordine. Durante gli scontri, sono stati lanciati lacrimogeni per disperdere gli aggressori. La polizia ha risposto alle provocazioni, mentre l’autostrada è stata chiusa a causa delle tensioni. La giornata si è conclusa con uno scontro tra centinaia di manifestanti e le forze di sicurezza.