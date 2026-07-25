No Tav incappucciati assaltano cantiere di Chiomonte pietre e bombe carta contro la polizia autostrada chiusa - VIDEO
Un gruppo di incappucciati ha attaccato il cantiere di Chiomonte con pietre e bombe carta, provocando lo scontro con le forze dell’ordine. Durante gli scontri, sono stati lanciati lacrimogeni per disperdere gli aggressori. La polizia ha risposto alle provocazioni, mentre l’autostrada è stata chiusa a causa delle tensioni. La giornata si è conclusa con uno scontro tra centinaia di manifestanti e le forze di sicurezza.
La giornata di oggi è stata scandita da lanci di pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine schierate a protezione del cantiere del San Didero. C'è stato anche un lancio di lacrimogeni per allontanare gli antagonisti Tensioni alla marcia No Tav dove centinaia di incappucciati hanno assa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Marcia No Tav, centinaia di incappucciati assaltano il cantiere di Chiomonte
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