No Tav assaltano cantiere di Chiomonte pietre e bombe carta contro la polizia

Durante una manifestazione in Valle di Susa, alcune centinaia di attivisti appartenenti alla frangia più antagonista del movimento No Tav hanno attaccato le forze dell'ordine con pietre e bombe carta. L'episodio si è verificato mentre le forze di polizia presidiavano il cantiere di San Didero. Non sono stati riportati dettagli su feriti o arresti. La protesta ha causato momenti di tensione nella zona.

In Valle di Susa, provincia di Torino, momenti di grande tensione durante la marcia No Tav quando alcune centinaia di attivisti, appartenenti all’area più antagonista e oltranzista del movimento, hanno lanciato pietre e bombe carta contro le forze dell’ordine schierate a protezione del cantiere del San Didero. In risposta gli agenti hanno lanciato lacrimogeni per tentare di allontanare gli antagonisti. La marcia verso i cantieri della devastazione, come era stata denominata dagli organizzatori, era partita nel primo pomeriggio da Venaus, piccolo comune della città metropolitana di Torino in Piemonte, in Val Cenischia. Secondo gli organizzatori, i partecipanti al corteo sono ventimila. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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