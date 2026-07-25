Durante una protesta No Tav a Chiomonte, un gruppo di incappucciati ha assaltato il cantiere con pietre e bombe carta, causando il ferimento di circa 60 agenti di polizia. La polizia ha risposto con lanci di lacrimogeni per disperdere gli aggressori. La giornata si è conclusa con l'apertura della A32, chiusa temporaneamente a causa degli scontri. La manifestazione si è svolta con tensioni tra i partecipanti e le forze dell'ordine schierate in difesa del cantiere.

La giornata di oggi è stata scandita da lanci di pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine schierate a protezione del cantiere del San Didero. C'è stato anche un lancio di lacrimogeni per allontanare gli antagonisti Tensioni alla marcia No Tav dove centinaia di incappucciati hanno assa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - No Tav, incappucciati assaltano cantiere di Chiomonte, pietre e bombe carta contro la polizia, 60 agenti feriti, A32 chiusa - VIDEO

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No Tav, in 500 assaltano cantiere di Chiomonte. In fiamme camionette carabinieri, chiusa la A32

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