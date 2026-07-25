No Tav Giorgia Meloni annichilisce gli antagonisti | La violenza non piegherà lo Stato

Da liberoquotidiano.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Centinaia di persone hanno invaso il cantiere di Chiomonte, dando vita a uno scontro con le forze dell’ordine. Durante l’assalto, sono stati incendiati quattro mezzi di servizio, tra cui due dei Carabinieri e due della Guardia di Finanza. La polizia ha risposto con cariche e interventi per respingere gli antagonisti, che sono riusciti a penetrare nel piazzale antistante il tunnel. Nessuna persona è rimasta ferita gravemente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

"Gli antagonisti sono riusciti a entrare nel cantiere di Chiomonte. Il piazzale antistante il tunnel è stato invaso da centinaia di violenti che hanno dato vita a una vera e propria azione di guerriglia, incendiando quattro mezzi di servizio, due dei Carabinieri e due della Guardia di Finanza. Il bilancio dei feriti tra le Forze dell'Ordine al momento è di circa 60, ma il numero è ancora provvisorio e purtroppo è destinato ad aggravarsi nelle prossime ore"'. Lo afferma in una nota Domenico Pianese, segretario generale del Coisp. "Per fronteggiare un attacco di queste dimensioni è stato necessario impiegare un imponente dispositivo dei... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Giorgia Meloni.

no tav giorgia meloni annichilisce gli antagonisti la violenza non piegher224 lo stato
© Liberoquotidiano.it - No Tav, Giorgia Meloni annichilisce gli antagonisti: "La violenza non piegherà lo Stato"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

No Tav, assalto al cantiere di Chiomonte. In fiamme camionette delle forze dell’ordine. Meloni: «La violenza non piegherà lo Stato» – LE FOTOUn gruppo di centinaia di manifestanti No Tav ha assaltato il cantiere della Torino-Lione a Chiomonte, nella Valle di Susa.

Scontri No Tav in Val di Susa, Tajani accusa la sinistra di “connivenza”. Meloni: “Lo Stato non si piega”. Opposizioni: “Violenza danneggia giusta battaglia”Durante una manifestazione No Tav in Valle di Susa si sono verificati scontri tra manifestanti e forze dell'ordine.

Temi più discussi: No Tav, alta tensione in Valsusa: assalto al cantiere, 60 feriti e Mattarella ringrazia gli agenti; Festival Alta Felicità a Venaus, la prefettura dispone una serie di divieti per prevenire disordini vicino ai cantieri Tav; Scontri tra No Tav e polizia, idranti e lacrimogeni nella notte; Legge elettorale, Meloni tira dritto e allontana la crisi. Fari puntati sulla tenuta dei gruppi.

giorgia meloni no tav giorgia meloniTornano i No Tav, guerriglia a Chiomonte. Meloni: Non ci piegheremoChi lancia bombe carta, incendia mezzi dello Stato e aggredisce le Forze dell’Ordine non sta difendendo un’idea, sta attaccando lo Stato, ha scritto la premier sui social. Tajani: Guerriglia inacce ... tg24.sky.it

giorgia meloni no tav giorgia meloniScontri No Tav in Val di Susa, Meloni: Lo Stato non si piega. M5s: Si danneggia una giusta battagliaMeloni: Lo Stato non si piega. Tajani parla di connivenza. Le opposizioni condannano la violenza ma difendono la battaglia ... ilfattoquotidiano.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web