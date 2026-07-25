Centinaia di persone hanno invaso il cantiere di Chiomonte, dando vita a uno scontro con le forze dell’ordine. Durante l’assalto, sono stati incendiati quattro mezzi di servizio, tra cui due dei Carabinieri e due della Guardia di Finanza. La polizia ha risposto con cariche e interventi per respingere gli antagonisti, che sono riusciti a penetrare nel piazzale antistante il tunnel. Nessuna persona è rimasta ferita gravemente.

"Gli antagonisti sono riusciti a entrare nel cantiere di Chiomonte. Il piazzale antistante il tunnel è stato invaso da centinaia di violenti che hanno dato vita a una vera e propria azione di guerriglia, incendiando quattro mezzi di servizio, due dei Carabinieri e due della Guardia di Finanza. Il bilancio dei feriti tra le Forze dell'Ordine al momento è di circa 60, ma il numero è ancora provvisorio e purtroppo è destinato ad aggravarsi nelle prossime ore"'. Lo afferma in una nota Domenico Pianese, segretario generale del Coisp. "Per fronteggiare un attacco di queste dimensioni è stato necessario impiegare un imponente dispositivo dei... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - No Tav, Giorgia Meloni annichilisce gli antagonisti: "La violenza non piegherà lo Stato"

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