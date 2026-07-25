Nel corso di una marcia indetta dai No Tav in Val di Susa, sono stati registrati disordini e lanci di lacrimogeni. La manifestazione, chiamata ‘la marcia verso i cantieri della devastazione’, è partita dal Festival Alta Felicità a Venaus e si è diretta verso il cantiere di Salbertrand. Durante l'evento, sono state incendiate alcune fiamme nel cantiere di Chiomonte. Nessuna informazione su feriti o altri danni è stata comunicata.

Lacrimogeni nel corso della marcia indetta dai No Tav in Val di Susa, denominata ‘la marcia verso i cantieri della devastazione’, partita dal Festival Alta Felicità a Venaus e diretta al cantiere di Salbertrand. Nel cantiere dell’Alta Velocità di Chiomonte diversi incendi mentre nell’area è schierato un massiccio dispositivo delle forze dell’ordine. Quattro mezzi delle forze dell’ordine incendiati e oltre 60 feriti tra le forze dell’ordine secondo il Coisp. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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No Tav, disordini in Valsusa: fiamme nel cantiere di Chiomonte

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