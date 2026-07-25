Migliaia di attivisti No Tav sono partiti da Venaus, in Val di Susa, per raggiungere i cantieri dell’Alta velocità Torino-Lione. Sul percorso, alcuni hanno lanciato pietre e bombe carta contro le forze dell’ordine presenti nel sito. L’assalto si è verificato durante il festival Alta Felicità, con interventi delle forze di sicurezza per respingere gli attivisti. Non sono stati segnalati feriti o arresti.

AGI - Alcune migliaia di attivisti No Tav sono partiti da Venaus, in Val di Susa, sede del festival Alta Felicità, per raggiungere i cantieri dell'Alta velocità Torino-Lione. La manifestazione è presto degenerata in tensioni: a San Didero si sono verificati scontri tra manifestanti e forze dell'ordine, mentre diverse centinaia di attivisti dell'area antagonista, incappucciati, hanno preso d'assalto il cantiere di Chiomonte. Secondo quanto si apprende, negli scontri a San Didero alcuni manifestanti hanno lanciato pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine. La polizia, in tenuta antisommossa, ha risposto con il lancio di lacrimogeni. Anche alcune camionette delle forze dell'ordine sarebbero state date alle fiamme. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Attivisti No Tav all'assalto del cantiere di Chiomonte. Lancio di pietre e bombe carta con...

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