Durante la marcia dei No Tav in Val di Susa, tra Venaus e Salbertrand, agenti hanno lanciato lacrimogeni contro i manifestanti. La protesta, denominata ‘la marcia verso i cantieri della devastazione’, prevedeva il passaggio nei pressi del cantiere di Salbertrand. Non sono stati segnalati feriti, ma sono stati registrati momenti di tensione tra forze dell’ordine e partecipanti. La manifestazione si è svolta senza ulteriori incidenti rilevanti.

Lacrimogeni nel corso della marcia indetta dai No Tav in Val di Susa, denominata ‘la marcia verso i cantieri della devastazione’, partita dal Festival Alta Felicità a Venaus e diretta al cantiere di Salbertrand. Il corteo, che secondo gli organizzatori vede la partecipazione di 20mila persone, è arrivato nei pressi del cantiere Salbertrand dove i manifestanti hanno attuato quello che definiscono ‘battitura’ a cui è seguito il lancio di lacrimogeni da parte degli agenti schierati. Gruppi di manifestanti hanno raggiunto anche Chiomonte e San Didero. Salvini: “No Tav? Inaccettabile, ecco frutti avvelenati della sinistra “. “Inaccettabile. Ecco i frutti avvelenati e violenti di una sinistra che da troppo tempo alimenta odio e delegittimazione contro le Forze dell’Ordine e chi indossa una divisa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - No Tav, assalto ai cantieri: a Salbertrand lancio di lacrimogeni da parte degli agenti schierati

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