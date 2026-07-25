Durante la marcia dei No Tav in Val di Susa, gli agenti hanno lanciato lacrimogeni nel tentativo di respingere i manifestanti che si sono diretti verso il cantiere di Salbertrand. La protesta, denominata “la marcia verso i cantieri della devastazione”, è partita dal Festival Alta Felicità a Venaus. La manifestazione ha visto una forte presenza di partecipanti che si sono scontrati con le forze dell'ordine lungo il percorso.

Lacrimogeni nel corso della marcia indetta dai No Tav in Val di Susa, denominata ‘la marcia verso i cantieri della devastazione’, partita dal Festival Alta Felicità a Venaus e diretta al cantiere di Salbertrand. Il corteo, che secondo gli organizzatori vede la partecipazione di 20mila persone, è arrivato nei pressi del cantiere Salbertrand dove i manifestanti hanno attuato quello che definiscono ‘battitura’ a cui è seguito il lancio di lacrimogeni da parte degli agenti schierati. Gruppi di manifestanti hanno raggiunto anche Chiomonte e San Didero. Salvini: “No Tav? Inaccettabile, ecco frutti avvelenati della sinistra “. “Inaccettabile. Ecco i frutti avvelenati e violenti di una sinistra che da troppo tempo alimenta odio e delegittimazione contro le Forze dell’Ordine e chi indossa una divisa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - No Tav, assalto ai cantieri: a Salbertrand lanci di lacrimogeni da parte degli agenti schierati

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