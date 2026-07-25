Nina Moric cambia vita e punta sull'arte | i suoi quadri in galleria arrivano a costare oltre 16mila euro

Nina Moric, ex modella e personaggio televisivo, ha iniziato a dipingere nel 2018. Ora le sue opere sono in una galleria d’arte, con sei quadri in vendita a oltre 16.000 euro ciascuno. La sua carriera artistica si è sviluppata dopo anni nel mondo della moda e dello spettacolo. Le opere sono accessibili nel catalogo di una galleria, dove vengono proposte a prezzi elevati.

Dopo gli anni nel mondo della moda e della televisione, Nina Moric ha intrapreso un percorso artistico. L'ex modella croata dipinge dal 2018 e oggi le sue opere sono presenti nel catalogo della Jose Art Gallery, dove sei dipinti risultano disponibili con prezzi fino a 16.535 euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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