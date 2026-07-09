I quadri dipinti da Nina Moric quotati tra 3.500 e i 16.500 euro La ex modella è ormai una pittrice affermata

I quadri dipinti da Nina Moric sono stati valutati tra 3.500 e 16.500 euro. La ex modella ha scelto di dedicarsi alla pittura, diventando una pittrice riconosciuta nel settore.

Lontana dalla televisione, dalle passerelle e dal gossip, Nina Moric ha intrapreso una strada completamente diversa. La modella croata, che il prossimo 22 luglio compirà 50 anni, si dedica ormai quasi esclusivamente alla pittura e, a quanto racconta il settimanale Oggi, la nuova carriera le sta regalando soddisfazioni non solo artistiche ma anche economiche. Nella rubrica I buoni, i belli, i cattivi, Alberto Dandolo racconta infatti che Moric, “pittrice affermata”, si è ormai ritagliata uno spazio nel mondo dell’arte contemporanea, con mostre organizzate in diverse città italiane. L’ultima è stata ospitata a Villa Govone, a Menaggio, sul lago di Como. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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