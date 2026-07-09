I quadri dipinti da Nina Moric quotati tra 3.500 e i 16.500 euro La ex modella è ormai una pittrice affermata

Da ilfattoquotidiano.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

I quadri dipinti da Nina Moric sono stati valutati tra 3.500 e 16.500 euro. La ex modella ha scelto di dedicarsi alla pittura, diventando una pittrice riconosciuta nel settore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Lontana dalla televisione, dalle passerelle e dal gossip, Nina Moric ha intrapreso una strada completamente diversa. La modella croata, che il prossimo 22 luglio compirà 50 anni, si dedica ormai quasi esclusivamente alla pittura e, a quanto racconta il settimanale Oggi, la nuova carriera le sta regalando soddisfazioni non solo artistiche ma anche economiche. Nella rubrica I buoni, i belli, i cattivi, Alberto Dandolo racconta infatti che Moric, “pittrice affermata”, si è ormai ritagliata uno spazio nel mondo dell’arte contemporanea, con mostre organizzate in diverse città italiane. L’ultima è stata ospitata a Villa Govone, a Menaggio, sul lago di Como. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

i quadri dipinti da nina moric quotati tra 3500 e i 16500 euro la ex modella 232 ormai una pittrice affermata
© Ilfattoquotidiano.it - “I quadri dipinti da Nina Moric quotati tra 3.500 e i 16.500 euro. La ex modella è ormai una pittrice affermata”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: “In vendita a oltre 16mila euro”. Nina Moric, la svolta lontana da tv e gossip

Livorno, controlli sulla benzina: elevate multe per oltre 2.500 euro. Sequestrati 1.500 euro di gasolioLa Guardia di Finanza ha effettuato controlli presso i distributori di benzina in provincia di Livorno, rilevando irregolarità.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web