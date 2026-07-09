Una casa è stata venduta a oltre 16.000 euro. Dopo anni di presenza nel mondo dello spettacolo, Nina Moric si è allontanata da tv e gossip, lasciando spazio a una vita privata meno sotto i riflettori. La modella e influencer ha scelto di distanziarsi dal centro mediatico, concentrandosi su altri aspetti della sua vita. La vendita dell’immobile segna un cambiamento rispetto al passato pubblico e mediatico.

Per anni Nina Moric è stata una delle protagoniste assolute del mondo dello spettacolo, tra passerelle, copertine e una vita privata spesso finita al centro del gossip. Negli ultimi tempi, però, ha scelto un percorso completamente diverso, allontanandosi dalle telecamere e costruendo lontano dai riflettori una nuova quotidianità. Una scelta che ha incuriosito molti, soprattutto dopo le ultime apparizioni pubbliche legate alle vicende familiari che hanno coinvolto l’ex marito e il figlio. Negli scorsi mesi, infatti, aveva fatto parlare di sé per alcune dichiarazioni molto dure nei confronti dell’ex compagno, accusato di non prestare sufficiente attenzione alla salute del loro figlio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “In vendita a oltre 16mila euro”. Nina Moric, la svolta lontana da tv e gossip

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