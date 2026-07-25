Niente tablet e tv la sua aula è il bosco Apprendimento pratico e libertà di sperimentare La famiglia nel bosco americana

Una coppia americana ha deciso di crescere il figlio di tre anni vivendo in un bosco, senza accesso a tablet, televisione o reti pubbliche. L’aula del bambino è il bosco stesso, dove apprende attraverso esperienze pratiche e libertà di sperimentare. La famiglia ha scelto di vivere completamente off-grid, senza collegamenti a elettricità o altri servizi essenziali forniti dalla rete pubblica.

Brianne e Julius Bailey, una coppia statunitense, hanno scelto di crescere il figlio di tre anni vivendo off-grid, cioè senza collegamenti alle reti pubbliche di elettricità e altri servizi essenziali. La loro esperienza è stata raccontata in un'intervista a People, nella quale spiegano che la decisione non nasce dal rifiuto della modernità, ma dalla volontà di offrire al bambino un'infanzia a stretto contatto con la natura e con la famiglia. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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