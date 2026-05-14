Famiglia nel bosco la prima mossa di Pillon | Niente adozione i figli devono tornare dai genitori

Un uomo ha dichiarato che i figli non devono essere affidati a terzi o adottati, sostenendo che debbano tornare dai genitori biologici. In una dichiarazione pubblica, ha affermato che ogni possibilità di affidamento o adozione dei minori deve essere esclusa. La famiglia si trova in una zona boschiva, e questa decisione rappresenta la prima mossa ufficiale in una questione legale ancora in corso. Nessun dettaglio è stato fornito riguardo alle motivazioni o alle circostanze specifiche del caso.

"Deve essere esclusa nel modo più assoluto ogni ipotesi di affidamento familiare o adozione dei minori". È il primo messaggio lanciato da Simone Pillon, nuovo avvocato della cosiddetta famiglia nel bosco, dopo l’incontro avuto oggi con Nathan Trevallion e Catherine Birmingham nella loro casa di. 🔗 Leggi su Today.it

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