Un sostenitore della famiglia ha affermato che i bambini dovrebbero trascorrere più tempo con i genitori nel bosco, piuttosto che davanti a tv, tablet o in scuole che introducono il gender. Ha inoltre sottolineato che i figli di Catherine e Nathan non dovrebbero stare con i coetanei quando sono piccoli, perché i coetanei non offrono un’educazione adeguata, mentre gli adulti sì.

“ Catherine e Nathan sostengono esattamente l’opposto di quello che pensiamo noi. Loro dicono i bambini non devono stare coi loro pari quando sono piccoli, debbono stare con gli adulti, perché i loro pari sono come loro e quindi non hanno una capacità educativa nei loro confronti, mentre gli adulti sì. Allora ecco perché è importante che i bambini fino a una certa età stiano soprattutto coi loro genitori, perché possono vedere il modello e quindi poi seguirlo naturalmente senza bisogno di rimproveri o di premi”. Così l’avvocato Simone Pillon, intervenendo in occasione della presentazione del libro di Catherine Louise Birmingham, madre della famiglia nel bosco, a Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Famiglia nel bosco, Pillon: “Bambini coi genitori, non con tv, tablet e scuole dove arriva il gender”

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