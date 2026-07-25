Niente schermi sotto i tre anni | proposta di legge per lo stop a smartphone e tablet nella prima infanzia

Una proposta di legge del Pd, a prima firma Malpezzi, punta a introdurre linee guida nazionali sull'esposizione agli schermi dei bambini e bambine, prassi considerata "estremamente dannosa" e da evitare soprattutto da zero a tre anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Informazione alle famiglie, linee guida nazionali e stop ai dispositivi nei nidi: ecco come la proposta di legge vuole limitare l'esposizione agli schermi nella prima infanziaÈ stata presentata una proposta di legge italiana che mira a limitare l’uso di dispositivi elettronici nei nidi e tra i bambini da 0 a 3 anni.

Niente cellulare e tablet per i bimbi sotto i 3 anni, Malpezzi: “Spiegheremo il male che gli schermi fanno ai bambini”. Pediatri e ostetriche in prima lineaI bambini sotto i tre anni non dovranno più usare cellulari, tablet o schermi interattivi.

Temi più discussi: Niente cellulare e tablet per i bimbi sotto i 3 anni, Malpezzi: Spiegheremo il male che gli schermi fanno ai bambini. Pediatri e ostetriche in prima linea; Niente dispositivi digitali sotto i 3 anni, al Senato la prima proposta di legge; Niente dispositivi digitali sotto i tre anni, al Senato la prima proposta di legge per proteggere bambini e bambine; Bambini senza schermi fino a 3 anni, arriva la prima proposta di legge.

Niente smartphone, tablet e altri dispositivi digitali sotto i tre anni di età, più sostegno ai genitori fin dalla gravidanza e servizi per la prima infanzia senza schermi. È quanto prevede la proposta di legge presentata al Senato . #ANSA ansa.it/canale_salutee… x.com

Niente schermi sotto i tre anni: proposta di legge per lo stop a smartphone e tablet nella prima infanziaUna proposta di legge del Pd, a prima firma Malpezzi, punta a introdurre linee guida nazionali sull'esposizione agli schermi dei bambini e bambine, prassi ... fanpage.it

Al Senato proposta di legge: niente dispositivi digitali sotto i 3 anniLa notizia in sintesiSenato: proposta bipartisan per evitare schermi da zero a tre anni.Il testo coinvolge famiglie, pediatri, consultori e servizi ed ... assodigitale.it