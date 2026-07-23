Niente cellulare e tablet per i bimbi sotto i 3 anni Malpezzi | Spiegheremo il male che gli schermi fanno ai bambini Pediatri e ostetriche in prima linea

Notizia in breve

I bambini sotto i tre anni non dovranno più usare cellulari, tablet o schermi interattivi. La normativa prevede che in questa fascia di età non ci siano esposizioni agli schermi. La proposta è stata annunciata da un rappresentante del settore sanitario, che ha specificato che verrà spiegato ai genitori quali danni possano derivare dall’uso precoce di dispositivi digitali. Pediatri e ostetriche sono coinvolti nel progetto di sensibilizzazione e informazione.