Niente cellulare e tablet per i bimbi sotto i 3 anni Malpezzi | Spiegheremo il male che gli schermi fanno ai bambini Pediatri e ostetriche in prima linea
I bambini sotto i tre anni non dovranno più usare cellulari, tablet o schermi interattivi. La normativa prevede che in questa fascia di età non ci siano esposizioni agli schermi. La proposta è stata annunciata da un rappresentante del settore sanitario, che ha specificato che verrà spiegato ai genitori quali danni possano derivare dall’uso precoce di dispositivi digitali. Pediatri e ostetriche sono coinvolti nel progetto di sensibilizzazione e informazione.
Niente tablet, niente smartphone, niente schermi interattivi. Per i primi 36 mesi di vita di un bambino, la regola deve essere una sola: esposizione zero. È il cuore della proposta di legge bipartisan presentata oggi in Senato dalla senatrice Simona Malpezzi (Partito Democratico), che punta a invertire una deriva ormai sotto gli occhi di tutti, ma spesso sottovalutata dalle famiglie. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Notizie e thread social correlati
Malpezzi (Pd): "No a device fino a 36 mesi, lo spiegheranno ostetriche e pediatri"Un disegno di legge vieta l'uso di dispositivi digitali ai bambini fino a 36 mesi.
L’Europa si muove per stringere l’accesso ai social per i minori: “Niente schermi sotto i 3 anni”L’Unione Europea sta valutando nuove regole per l’uso dei social media da parte dei minori.
Argomenti più discussi: IK Multimedia TONEX ONE+, ora il controllo è wireless; Anche gli smartphone e gli altri dispositivi elettronici soffrono il caldo estremo. Come proteggerli; L'Europa si muove sui social: Pericolosi per i ragazzi, dopo l'estate nuove regole: saranno vietati ai minori di 13 anni; Imbarco con lo smartphone, il test in 3 grandi aeroporti italiani.
Avete mai trovato nei ristoranti bambini con un tablet o un dispositivo per essere intrattenuti nell'attesa? Molto spesso sono gli stessi che non riescono a stare a tavola nella mensa scolastica! Anche davanti alle scuole le mamme cedono il loro smartphone al b facebook