È stata presentata una proposta di legge italiana che mira a limitare l’uso di dispositivi elettronici nei nidi e tra i bambini da 0 a 3 anni. La legge prevede l’adozione di linee guida nazionali e l’informazione alle famiglie sulle modalità di esposizione agli schermi. La proposta si focalizza esclusivamente sulla prima infanzia, con l’obiettivo di ridurre l’uso dei dispositivi in questa fascia di età. La notizia è stata diffusa da Adnkronos.

L a notizia, diffusa da Adnkronos, riguarda la prima proposta di legge italiana dedicata in modo specifico all’esposizione agli schermi nella fascia 0-3 anni. Tenere smartphone, tablet e altri dispositivi digitali lontani dai bambini fino ai 3 anni è infatti l’obiettivo del disegno di legge promosso dalla senatrice del Partito Democratico Simona Malpezzi insieme alla Società italiana di pediatria e alla Fondazione Terre des Hommes. La proposta è stata depositata al Senato il 2 luglio 2026 e presentata il 23 luglio a Palazzo Madama. Il testo è stato sottoscritto da esponenti dei principali gruppi parlamentari. L’obiettivo dichiarato non è... 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Informazione alle famiglie, linee guida nazionali e stop ai dispositivi nei nidi: ecco come la proposta di legge vuole limitare l'esposizione agli schermi nella prima infanzia

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Salute: presentata la proposta di legge contro schermi e device sotto i 3 anni

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