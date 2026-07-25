Anan Khalaili è risultato idoneo a riprendere gli allenamenti e a giocare con l’Union Saint-Gilloise dopo test positivi in Belgio. L’esito ha confermato che il giocatore può tornare in campo, dopo aver disputato 99 partite negli ultimi due anni. Khalaili aveva espresso disappunto riguardo alla decisione di non essere stato convocato per le ultime partite. La società ha annunciato che il giocatore può riprendere l’attività a pieno regime.

L'esito dei test svolti in Belgio ha dato positivo, il che significa che Anan Khalaili è completamente idoneo a riprendere gli allenamenti a pieno regime e a disputare le partite con l'Union Saint-Gilloise. In Italia le normative sono più rigide in questo senso, ecco perché il trasferimento all'Inter è saltato, ma per l'Union e per qualsiasi potenziale futuro acquirente al di fuori dell'Italia, non c'è alcun problema. caption id="attachment2477269" align="aligncenter" width="1024" Getty Imagescaption “Sono tornato ad allenarmi a pieno ritmo per prepararmi a ciò che mi aspetta. Mi sento in forma e sono felice di essere in campo”, ha dichiarato Khalaili. 🔗 Leggi su Fcinter1908.it

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© Fcinter1908.it - Niente Inter, Khalaili non ci sta: "Negli ultimi due anni ho giocato 99 partite..."

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Niente #Inter per #Khalaili, non ha ricevuto l'idoneità sportiva [ @DiMarzio ] #Calciomercato #Transfers #SerieA x.com

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