Anan Khalaili è tornato a giocare dopo un infortunio e ha dichiarato di essere in forma, sottolineando di aver disputato 99 partite in due anni. Con un messaggio sui social, ha espresso soddisfazione per il rientro in campo. L’Union Saint Gilloise ha comunicato il suo ritorno ufficiale, accompagnando la notizia con un messaggio positivo. Khalaili ha anche rivolto una stoccata all’Inter, senza ulteriori dettagli.

"Felice di tornare in campo". Con queste parole, accompagnate da una emoticon sorridente e una del muscolo, l'Union Saint Gilloise ha dato il bentornato ad Anan Khalaili. L'esterno israeliano nelle scorse settimane è stato a un passo dall'Inter: l'accordo era stato trovato sui 25 milioni più bonus prima che il sogno del 21enne si infrangesse a pochi metri dalla firma, sulle visite mediche. Il Coni, dopo ulteriori approfondimenti, non ha concesso l'idoneità sportiva al ragazzo che, di conseguenze, è dovuto tornare in Belgio., Dopo qualche giorno per smaltire la delusione e metabolizzare il verdetto shock degli esami, Khalaili è tornato a sudare in campo. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Khalaili torna in campo e punge l'Inter: "Sono sano: in due anni ho giocato 99 partite..."

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