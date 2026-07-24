Anan Khalaili si è riaggregato all’Union Saint Gilloise, confermando il suo rientro in allenamento. Il club belga ha comunicato la sua presenza sui social, senza specificare dettagli sulle condizioni fisiche. Khalaili, che ha disputato 99 partite nelle ultime due stagioni, ha recentemente commentato di sentirsi in buona forma e ha rivolto alcune frecciate all’Inter, senza ulteriori precisazioni.

Anan Khalaili è tornato ad allenarsi con l’Union Saint Gilloise. I canali social del club belga hanno evidenziato il ritorno in campo del terzino israeliano, pronto in vista della nuova stagione. Diverse le immagini dell’inizio della preparazione per il cursore, tornato dalle vacanze. E Khalaili non ha perso tempo per lanciare una frecciata all’Inter. “ Sono felice di tornare in campo, sono sempre concentrato sulla mia carriera e continuerò a dare il meglio. Mi sento bene, mi sento sano, mi sento perfetto. Sono pronto a giocare e allenarmi duramente per dare il mio meglio, il 100% ” le sue parole. Il terzino ha poi sottolineato la sua integrità fisica attraverso le gare giocate nelle ultime stagioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Ilnapolista.it - Khalaili torna ad allenarsi e lancia frecciate all’Inter: “Mi sento sano, ho giocato 99 gare negli ultimi due anni”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Khalaili torna in campo e punge l'Inter: "Sono sano: in due anni ho giocato 99 partite..."Anan Khalaili è tornato a giocare dopo un infortunio e ha dichiarato di essere in forma, sottolineando di aver disputato 99 partite in due anni.

Jannik Sinner: “Cerco di ritrovare il ritmo partita, anche se ho giocato molto negli ultimi due mesi”Jannik Sinner ha iniziato con una vittoria il suo torneo all’ATP Masters 1000 di Roma, dopo aver affrontato una fase di recupero in seguito a un...

Temi più discussi: Khalaili rompe il silenzio e torna ad allenarsi: Sto bene e mi sento in perfetta forma; Anan Khalaili riparte con l'Union Saint-Gilloise; L'allenatore dell'USG su Khalaili: Sognava l'Inter, per lui è difficile da accettare; Caso Khalaili, idoneo in Belgio dopo il no in Italia: l'esterno torna ad allenarsi con l'Union Saint-Gilloise.

#Khalaili rompe il silenzio e torna ad allenarsi: Sto bene e mi sento in perfetta forma x.com

Caso Khalaili, idoneo in Belgio dopo il no in Italia: l’esterno torna ad allenarsi con l’Union Saint-GilloiseNessun problema nei test medici condotti in patria per Khalaili: il classe 2004 è pronto a ripartire a pieno regime Ha dell’incredibile la vicenda che ha visto protagonista Anan Khalaili e l’Inter. L’ ... msn.com

Khalaili rompe il silenzio e torna ad allenarsi: Sto bene e mi sento in perfetta formaAnan Khalaili è tornato ad allenarsi a pieno regime con l'Union Saint-Gilloise. L'esterno israeliano è stato ad un passo dall'Inter, ma il trasferimento è saltato a causa del mancato via libera del Co ... msn.com