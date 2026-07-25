Nicole Kidman è stata vista a Portofino con un imprenditore. La coppia si è fermata in un ristorante affacciato sul mare, scambiandosi conversazioni e sorrisi. La presenza dell'uomo, identificato come Michael Reinstein, è stata confermata da alcuni testimoni. La scena si è svolta nel pomeriggio, con la protagonista che ha indossato abiti casual e occhiali da sole. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata finora.

Archiviato il lungo matrimonio con Keith Urban, finito una manciata di mesi fa dopo oltre 19 anni d'amore, Nicole Kidman è tornata al centro del gossip per una nuova frequentazione, la prima da quando è tornata single. La star di Hollywood, in vacanza a Portofino in questi giorni, è stata paparazzata al fianco dell'imprenditore statunitense Michael Reinstein. È nato un amore? Come tante celebrità fanno ogni anno, anche Nicole Kidman ha scelto l'Italia per le sue vacanze estive, lontana dal caos di Hollywood e dalla sua Australia. La 59enne, da qualche settimana su Apple TV con la serie Margo ha problemi di soldi, si sta godendo qualche giorno di mare e relax a Portofino, in compagnia di quello che, secondo il gossip, sarebbe il suo nuovo fidanzato, Michael Reinstein. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nicole Kidman a Portofino con l'imprenditore Michael Reinstein. È nato un amore?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Nicole Kidman Spotted with Businessman After Keith Urban Split

Notizie e thread social correlati

Nicole Kidman, la vacanza di lusso a Portofino con un uomo misteriosoDurante un soggiorno in Liguria, l'attrice Nicole Kidman è stata paparazzata mentre si trovava a Portofino con un uomo sconosciuto.

Secondo quanto riportato da Page Six, che ha pubblicato alcune immagini dell'attrice fuori da un hotel, si tratta dell'imprenditore Michael ReinsteinUn'attrice premio Oscar è stata avvistata fuori da un hotel a Portofino, in Italia.

Temi più discussi: Nicole Kidman in Liguria: il segreto della star e quell'invito speciale; Gli shorts bianchi di Nicole Kidman in vacanza a Portofino; Nicole Kidman a Portofino con la sorella Antonia: le prime foto; Nicole Kidman in vacanza a Portofino con un accompagnatore misterioso.

Nicole Kidman è stata vista con l'investitore Michael Reinstein in Italia. Chi è lui? reddit

Aria di flirt per la star di Hollywood in vacanza nel nostro PaeseNicole Kidman è tornata al centro del gossip per una nuova frequentazione, la prima da quando è tornata single: ecco chi è e cosa sappiamo. gazzetta.it

Nicole Kidman in vacanza a Portofino con un accompagnatore misteriosoSecondo quanto riportato da Page Six, che ha pubblicato alcune immagini dell'attrice fuori da un hotel, si tratta dell'imprenditore Michael Reinstein ... amica.it