Nicole Kidman a Portofino con l' imprenditore Michael Reinstein È nato un amore?

Da gazzetta.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nicole Kidman è stata vista a Portofino con un imprenditore. La coppia si è fermata in un ristorante affacciato sul mare, scambiandosi conversazioni e sorrisi. La presenza dell'uomo, identificato come Michael Reinstein, è stata confermata da alcuni testimoni. La scena si è svolta nel pomeriggio, con la protagonista che ha indossato abiti casual e occhiali da sole. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata finora.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Archiviato il lungo matrimonio con Keith Urban, finito una manciata di mesi fa dopo oltre 19 anni d'amore, Nicole Kidman è tornata al centro del gossip per una nuova frequentazione, la prima da quando è tornata single. La star di Hollywood, in vacanza a Portofino in questi giorni, è stata paparazzata al fianco dell'imprenditore statunitense Michael Reinstein. È nato un amore? Come tante celebrità fanno ogni anno, anche Nicole Kidman ha scelto l'Italia per le sue vacanze estive, lontana dal caos di Hollywood e dalla sua Australia. La 59enne, da qualche settimana su Apple TV con la serie Margo ha problemi di soldi, si sta godendo qualche giorno di mare e relax a Portofino, in compagnia di quello che, secondo il gossip, sarebbe il suo nuovo fidanzato, Michael Reinstein. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

nicole kidman a portofino con l imprenditore michael reinstein 200 nato un amore
© Gazzetta.it - Nicole Kidman a Portofino con l'imprenditore Michael Reinstein. È nato un amore?
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Nicole Kidman Spotted with Businessman After Keith Urban Split

Video Nicole Kidman Spotted with Businessman After Keith Urban Split

Notizie e thread social correlati

Nicole Kidman, la vacanza di lusso a Portofino con un uomo misteriosoDurante un soggiorno in Liguria, l'attrice Nicole Kidman è stata paparazzata mentre si trovava a Portofino con un uomo sconosciuto.

Secondo quanto riportato da Page Six, che ha pubblicato alcune immagini dell'attrice fuori da un hotel, si tratta dell'imprenditore Michael ReinsteinUn'attrice premio Oscar è stata avvistata fuori da un hotel a Portofino, in Italia.

Temi più discussi: Nicole Kidman in Liguria: il segreto della star e quell'invito speciale; Gli shorts bianchi di Nicole Kidman in vacanza a Portofino; Nicole Kidman a Portofino con la sorella Antonia: le prime foto; Nicole Kidman in vacanza a Portofino con un accompagnatore misterioso.

nicole kidman nicole kidman a portofinoAria di flirt per la star di Hollywood in vacanza nel nostro PaeseNicole Kidman è tornata al centro del gossip per una nuova frequentazione, la prima da quando è tornata single: ecco chi è e cosa sappiamo. gazzetta.it

nicole kidman nicole kidman a portofinoNicole Kidman in vacanza a Portofino con un accompagnatore misteriosoSecondo quanto riportato da Page Six, che ha pubblicato alcune immagini dell'attrice fuori da un hotel, si tratta dell'imprenditore Michael Reinstein ... amica.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web