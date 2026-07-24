Durante un soggiorno in Liguria, l'attrice Nicole Kidman è stata paparazzata mentre si trovava a Portofino con un uomo sconosciuto. Le immagini mostrano la coppia mentre passeggia insieme lungo il porto, senza ulteriori dettagli sulla loro identità. La vacanza di lusso, durata alcuni giorni, si è svolta in un contesto di privacy, ma le foto hanno attirato l'attenzione dei media. Kidman è apparsa rilassata e in compagnia, senza commenti ufficiali sulla presenza dell'uomo misterioso.

Durante il suo soggiorno in Liguria, Nicole Kidman è finita sotto i riflettori quasi senza volerlo. Quella che doveva essere una tranquilla pausa a Portofino, tra scorci suggestivi e momenti di relax, si è trasformata in breve tempo in un episodio molto chiacchierato sul web, anche e soprattutto per la presenza di un accompagnatore che non è passato inosservato. L’attrice australiana è stata infatti fotografata mentre trascorreva del tempo con Michael Reinstein, imprenditore statunitense poco avvezzo alla ribalta. Gli scatti svelati da Hello Magazine e Page Six mostrano un’atmosfera distesa, fatta di sorrisi, complicità e conversazioni intime. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Nicole Kidman, la vacanza di lusso a Portofino con un uomo misterioso

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