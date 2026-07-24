Un'attrice premio Oscar è stata avvistata fuori da un hotel a Portofino, in Italia. Le immagini pubblicate mostrano la donna insieme a un uomo, pochi mesi dopo la conclusione del suo matrimonio con un musicista. Secondo quanto riferito, tra i presenti si trova anche un imprenditore di nome Michael Reinstein. La scena è stata immortalata da un sito di gossip, senza ulteriori dettagli sui rapporti tra le persone coinvolte.

L’attrice premio Oscar Nicole Kidman potrebbe aver ritrovato il sorriso in Italia, nello specifico sotto il sole di Portofino. La star australiana è stata avvistata in una delle località più esclusive della Riviera ligure, in compagnia di un uomo a pochi mesi dalla fine del suo matrimonio con Keith Urban. Nicole Kidman in vacanza a Portofino. Secondo quanto riportato da Page Six, che ha pubblicato alcune immagini della 59enne attrice fuori da un hotel di Portofino, si tratta dell’imprenditore Michael Reinstein, fondatore di Regent, società internazionale di private equity. I due non hanato le indiscrezioni e non è stato confermato se tra loro ci sia un legame sentimentale o se si tratti semplicemente di un incontro tra amici. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Secondo quanto riportato da Page Six, che ha pubblicato alcune immagini dell'attrice fuori da un hotel, si tratta dell'imprenditore Michael Reinstein

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