Netanyahu incontrerà Trump Tempesta in arrivo?

Netanyahu incontrerà Trump nei prossimi giorni. Nella notte, il conflitto tra Iran e USA si è fermato, senza attacchi o rappresaglie. La petroliera danneggiata al mattino dalla Marina statunitense non è stata coinvolta in un'azione di rappresaglia, ma è stata colpita per aver violato il blocco portuale iraniano. Nessun nuovo attacco è stato segnalato da entrambe le parti.

Notte di sospensione nel conflitto iraniano: nessun bombardamento made in Usa e nessuna rappresaglia di Teheran (la petroliera colpita al mattino dalla Marina statunitense è altra cosa: aggressione motivata dalla violazione del blocco dei porti iraniani). E, alle rinnovate minacce di escalation, Trump ha aggiunto un cenno in controtendenza: “Stiamo parlando con loro”, ha detto alla cena dei corrispondenti accreditati presso la Casa Bianca. “Penso che facciano sul serio. Penso che siano di gran lunga più seri di quanto abbiamo visto finora, ma questo non significa che ci accorderemo”. Solite contraddizioni, solita ambiguità di un presidente sempre più nervoso, come rivela il discorso indirizzato ai cronisti, sconclusionato e inframmezzato da insulti. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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Tucker: Netanyahu Trapped Trump

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