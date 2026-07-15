Il premier israeliano incontrerà il presidente degli Stati Uniti lunedì alla Casa Bianca. La discussione si concentrerà sul ritiro delle truppe israeliane dal Libano e dalla Siria. La settimana scorsa, i due avevano avuto una conversazione telefonica, durante la quale il presidente statunitense ha invitato il governo israeliano a ridurre la presenza militare in quei paesi. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora annunciato decisioni concrete o accordi.

Trump e Netanyahu si sono sentiti già una settimana fa, lo scorso giovedì, per telefono. Secondo quanto riferito da Axios, nel corso della conversazione il tycoon ha esortato il premier israeliano a ritirare le sue forze militari dal Libano e dalla Siria, al fine di evitare nuove possibili escalation. Tuttavia, il governo di Tel Aviv ritiene che la presenza dell'Idf in quei territori sia necessaria per ragioni di sicurezza e per prevenire un attacco simile a quello del 7 ottobre 2023 L'articolo proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Netanyahu incontrerà Trump lunedì alla Casa Bianca: sul tavolo il ritiro delle truppe israeliane da Libano e Siria

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Netanyahu da Trump: Iran e Cisgiordania sul tavolo

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