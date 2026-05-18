Trump | Tempesta in arrivo

Il presidente degli Stati Uniti ha pubblicato un messaggio in cui annuncia una prossima azione, accompagnandolo con un’immagine generata da intelligenza artificiale. Nell’immagine si vede un mare in tempesta con navi da guerra, che si trova dietro alla figura del presidente. La comunicazione arriva in un momento di tensione tra gli Stati Uniti e l’Iran, con il leader americano che ha più volte fatto riferimento a possibili interventi militari. La scelta di utilizzare l’immagine digitale ha attirato l’attenzione di analisti e media.

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