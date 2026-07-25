La denuncia di una giovane donna contro un ginecologo è stata archiviata. La donna aveva accusato il medico di aver subito violenza sessuale durante una visita. La denuncia era stata presentata circa sette mesi fa. Dopo le indagini, le autorità hanno deciso di chiudere il procedimento, poiché non sono emersi elementi sufficienti per procedere. Il medico, noto in città, non è stato condannato e la vicenda si è conclusa senza ulteriori sviluppi legali.

Per oltre sette mesi ha vissuto con un incubo. Un medico, ginecologo, di esperienza e molto conosciuto in città era stato denunciato da una giovane cliente e l’accusa era davvero pesante: violenza sessuale. Ma la tesi difensiva impostata dagli avvocati Cesare Bruzzi Alieti e Sara Carabelli del foro spezzino ha fatto centro e il gip Diana Brusacà ha disposto l’ archiviazione richiesta dal pubblico ministero. La ragazza aveva denunciato il professionista dopo aver sostenuto una visita nel suo studio nello scorso autunno. Dichiarazioni poi confermate durante l’incidente probatorio richiesto dal sostituto procuratore Federica Mariucci. Secondo la parte lesa in quella visita il comportamento del medico fu eccessivamente scrupoloso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Nessuna violenza sessuale". Archiviata la denuncia al medico

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Roma - Violenza sessuale (25.03.26)

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