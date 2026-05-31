L’indagine sulla presunta violenza sessuale coinvolgente il difensore dell’Udinese è stata archiviata. La procura ha concluso che non ci sono elementi sufficienti per mantenere il procedimento. La vicenda riguarda un episodio che avrebbe coinvolto il giocatore e si riferisce a un’accusa di natura sessuale. Dopo le verifiche, le autorità hanno deciso di non procedere oltre, ritenendo che non ci siano prove a sostegno dell’accusa.

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© Calcionews24.com - Udinese, archiviata l’indagine su Oumar Solet: non ci fu violenza sessuale

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