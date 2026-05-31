Il giudice per le indagini preliminari di Udine ha accolto la richiesta della Procura e archiviato il procedimento penale contro il difensore francese dell’Udinese, sospettato di violenza sessuale. La decisione è stata presa dopo aver esaminato le evidenze e le accuse formulate. L’inchiesta è stata chiusa senza ulteriori azioni giudiziarie nei confronti dell’indagato.

UDINE – Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine ha disposto l’archiviazione del procedimento penale a carico di Oumar Solet, difensore francese dell’Udinese. Il provvedimento accoglie la richiesta formulata dall’ufficio del pubblico ministero, che nei mesi scorsi aveva ritenuto insufficienti gli elementi raccolti per sostenere un eventuale rinvio a giudizio. A rendere nota la decisione sono stati gli avvocati del calciatore, Filippo Morlacchini e Stefano Laporta, che hanno espresso «viva soddisfazione per l’esito ampiamente liberatorio» della vicenda giudiziaria. L’indagine e la decisione del Gip L’inchiesta era stata avviata in seguito alla denuncia presentata da una donna di circa 30 anni nel maggio 2025. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Violenza sessuale, archiviata l’inchiesta su Solet: il Gip accoglie la richiesta della Procura

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