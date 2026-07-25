Nella notte tra sabato e domenica, l'Iran non ha segnalato attacchi statunitensi, segnando una pausa dopo circa due settimane di bombardamenti. Non ci sono stati interventi militari o azioni offensive da parte degli Stati Uniti durante questo periodo. La situazione rimane senza ulteriori sviluppi o escalation nelle ore successive.

L'Iran non ha segnalato alcun attacco Usa nella notte tra sabato e domenica, in quella che sembra una pausa dopo quasi due settimane consecutive di raid statunitensi. Tuttavia, la tensione rimane alta in seguito alla recente escalation per il controllo dello strategico Stretto di Hormuz. Il portavoce del ministero della Salute iraniano, Hossein Kermanpour, ha pubblicato un messaggio su X, affermando che "l'Iran ha trascorso una notte tranquilla", senza segnalazioni di attacchi. Il Comando Centrale degli Stati Uniti non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento. Tuttavia, a differenza delle 13 notti precedenti, non ha segnalato nuovi attacchi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Nessun attacco Usa dopo 13 giorni di bombardamenti: notte tranquilla in Iran

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