Nella notte, le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti hanno condotto una serie di attacchi contro l’Iran, colpendo più di 80 obiettivi. L’azione è stata una risposta alle recenti offensive di Teheran contro navi mercantili nello Stretto di Hormuz. Il memorandum tra le parti risulta ora sotto pressione, con tensioni che aumentano dopo i bombardamenti statunitensi.

Le forze del Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) hanno sferrato una nuova serie di attacchi contro l'Iran, colpendo oltre 80 obiettivi in risposta immediata alle ultime offensive di Teheran contro le navi mercantili in transito nello Stretto di Hormuz. Le forze Usa hanno colpito i sistemi di difesa aerea, le reti di comando e controllo, le postazioni radar costiere, le capacità missilistiche antinave e oltre 60 piccole imbarcazioni del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche al fine "di indebolire la capacità" degli Ayatollah "di continuare ad attaccare il commercio internazionale". L'Iran parla di "grave violazione" del Memorandum d'intesa e, fa sapere il viceministro degli Esteri Kazem Gharibabadi, adotterà "misure decisive per proteggere i propri interessi e la sicurezza nazionale". 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Iran, bombardamenti Usa nella notte: "Contro le violazioni di Teheran". Trema il memorandum

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Attacco di Stati Uniti e Israele contro Iran, Teheran lancia missili verso basi Usa

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