Nella notte, l'Iran ha subito nuovi attacchi statunitensi alle infrastrutture, provocando almeno tre morti e dodici feriti. In risposta, le forze iraniane hanno lanciato attacchi contro basi militari statunitensi nella regione del Golfo. La situazione di tensione tra i due paesi si mantiene elevata, con scambi di colpi che coinvolgono obiettivi militari. Nessuna delle parti ha ancora comunicato dettagli sui danni o sui responsabili degli attacchi.

In Iran nuovi attacchi americani nella notte alle infrastrutture causano almeno 3 morti e 12 feriti. Teheran risponde colpendo basi militari americane. Servizio di Massimiliano Cochi Iran-Usa: notte di bombardamenti. Alta tensione nel golfo TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Iran-Usa: notte di bombardamenti. Alta tensione nel golfo

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