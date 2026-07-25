Nella notte c’è stato un terremoto di magnitudo 4.1 in Molise

Notizia in breve

Nella notte tra venerdì e sabato si è verificato un terremoto di magnitudo 4.1 in provincia di Isernia, in Molise. L’evento è stato avvertito anche nelle province abruzzesi e in alcune zone del Lazio. Non sono stati segnalati danni significativi o feriti. La scossa si è verificata poco dopo la mezzanotte. Le autorità hanno monitorato la situazione e invitato alla cautela nelle zone interessate.