Nella notte c’è stato un terremoto di magnitudo 4.1 in Molise

Da ilpost.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte tra venerdì e sabato si è verificato un terremoto di magnitudo 4.1 in provincia di Isernia, in Molise. L’evento è stato avvertito anche nelle province abruzzesi e in alcune zone del Lazio. Non sono stati segnalati danni significativi o feriti. La scossa si è verificata poco dopo la mezzanotte. Le autorità hanno monitorato la situazione e invitato alla cautela nelle zone interessate.

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Poco dopo la mezzanotte della notte tra venerdì e sabato c’è stato un terremoto di magnitudo 4.1 in provincia di Isernia, in Molise, avvertito anche nelle province abruzzesi e in alcune aree del Lazio. Non ci sono state segnalazioni di feriti e danni, ma Ansa riporta di varie persone scese in strada per timore di nuove scosse. L’epicentro del terremoto era 2 km a ovest di Pizzone, vicino al confine con l’Abruzzo, e l’ipocentro a 10 km di profondità. Grazie a un nuovo studio sappiamo qualcosa in più su un tema misterioso e delicato, fondamentale per migliorare come espiantiamo gli organi Dopo anni di dibattito, un gruppo di ricercatori ha... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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