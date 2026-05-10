Forte terremoto nella notte scossa di magnitudo 5.8

Nella notte si è verificato un terremoto di magnitudo 5.8 che ha fatto tremare diverse zone della regione. La scossa è durata alcuni secondi, durante i quali le luci hanno tremato, molti oggetti sono caduti dagli scaffali e alcune persone si sono affacciate ai balconi per capire cosa stesse succedendo. Non sono ancora stati segnalati danni gravi o feriti.

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Per alcuni secondi è sembrato che tutto oscillasse senza fermarsi più. Le luci che tremano, gli oggetti che cadono dagli scaffali, le persone che si affacciano ai balconi cercando di capire cosa stia accadendo. In molte città la notte è stata improvvisamente interrotta da una violenta scossa che ha riportato alla mente immagini e paure che in certe parti del mondo non scompaiono mai davvero. Sui social, quasi in tempo reale, hanno cominciato a comparire i primi video girati nei palazzi, nei supermercati, nelle strade ancora affollate. C’è chi racconta di aver sentito il pavimento muoversi sotto i piedi e chi parla di un boato arrivato pochi istanti prima delle oscillazioni più forti.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Forte terremoto nella notte, scossa di magnitudo 5.8 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video TERREMOTO FORTISSIMA SCOSSA REGISTRATA CON MAGNITUDO 7.6: ALLERTA TSUNAMI Notizie correlate Leggi anche: Terremoto, forte scossa nella notte: magnitudo 5.8 Leggi anche: Scossa nella notte in Campania: terremoto di magnitudo 4.5 a Montecorice