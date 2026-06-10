Pier Silvio Berlusconi riunisce tutti i collaboratori Mediaset | l' 11 giugno una serata speciale nel ricordo del fondatore

Il 11 giugno, i collaboratori di Mediaset sono stati invitati a una serata dedicata, organizzata dal direttore generale. L’evento si svolge a tre anni dalla scomparsa del fondatore dell’azienda. La serata è stata pensata come un momento di riconoscimento per chi lavora quotidianamente nell’azienda. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli dell’evento o sul programma della serata.

A tre anni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, il figlio Pier Silvio ha deciso di riunire tutti i collaboratori Mediaset per una serata speciale dedicata alle persone che ogni giorno contribuiscono alla crescita dell'azienda. L'appuntamento è fissato per l'11 giugno nel campus di Cologno Monzese, dove sono in corso importanti lavori di allestimento. Per l'occasione è in fase di realizzazione una tensostruttura di oltre 1.000 metri quadrati che ospiterà l'evento voluto dall'amministratore delegato di MFE-MediaForEurope. Il titolo scelto per la serata è "Mediaset siamo Noi". Nell'invito rivolto ai collaboratori compare una frase di Pier Silvio Berlusconi che ne riassume il significato: "Ognuno di voi, ognuno di noi, è parte della nostra famiglia, partecipa e contribuisce alla nostra forza: Tu sei tutti Noi e Noi siamo Te". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Pier Silvio Berlusconi sui giovani collaboratori di Mediaset

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