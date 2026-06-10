Il 11 giugno Mediaset organizza una serata in ricordo del fondatore scomparso tre anni fa. Pier Silvio Berlusconi ha convocato tutti i collaboratori per questa occasione. L’evento si svolge a tre anni dalla morte di Silvio Berlusconi, con un significato simbolico e aziendale. La serata sarà dedicata a ricordare il contributo del fondatore alla storia dell’azienda.

A tre anni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, Mediaset si prepara a vivere una serata dal forte valore simbolico e aziendale. Pier Silvio Berlusconi ha infatti deciso di riunire tutti i collaboratori del Gruppo per un appuntamento speciale dedicato alla memoria del fondatore e alle persone che, ogni giorno, contribuiscono alla crescita dell’azienda. L’evento si terrà l’11 giugno nel campus Mediaset di Cologno Monzese, dove sono già in corso importanti lavori di allestimento. Per l’occasione è prevista la realizzazione di una tensostruttura di oltre 1.000 metri quadrati, pensata per accogliere i dipendenti e i collaboratori invitati alla serata voluta dall’amministratore delegato di MFE-MediaForEurope. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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© Superguidatv.it - Pier Silvio Berlusconi riunisce tutti i collaboratori Mediaset: l’11 giugno una serata speciale nel ricordo del fondatore Silvio Berlusconi

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Pier Silvio Berlusconi sui giovani collaboratori di Mediaset

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