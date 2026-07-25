Nel nuovo video con IA di Vannacci Mattarella concede la grazia a Roggero | pressioni del generale sul Colle

Da fanpage.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un video realizzato con intelligenza artificiale mostra un'immagine in stile antico in cui una figura simile a un condottiero romano si rivolge a una figura anziana, rappresentante un sovrano, per chiedere la grazia per un individuo. Il video è stato condiviso da un generale sui social media e rappresenta una scena immaginaria, senza riferimenti a eventi reali o decisioni ufficiali. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo a questa rappresentazione.

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Il generale Roberto Vannacci condivide sul suo profilo un nuovo video realizzato con IA, in cui nelle vesti di un condottiero romano si rivolge a un anziano senatore o imperatore, con le sembianze di Mattarella, per chiedere la grazia per Mario Roggero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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