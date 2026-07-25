Nel cuore della movida argentana, il ‘Unico Bistrot’ si distingue come punto di riferimento, frequentato da più generazioni. Il locale, situato nel centro cittadino, accoglie clienti di età diverse, creando un ambiente vivace e vario. La sua presenza contribuisce a mantenere vivo il tessuto sociale locale, offrendo un luogo di ritrovo per giovani, adulti e anziani. La sua attività, consolidata nel tempo, rappresenta un punto di aggregazione per la comunità.

‘Unico Bistrot’ è uno dei locali simbolo della movida argentana e del centro cittadino, capace di restituire vitalità e rappresentare un luogo d’incontro tra le diverse generazioni. Il locale, ieri sera, ha festeggiato il suo quarto anniversario. A raccontare questo affascinante luogo è Vincenzo Fontana, uno dei tre soci fondatori. Quando è nata l’idea di aprire il locale? "L’idea di Unico nasce nel 2022, dal desiderio di restituire alla nostra comunità un luogo di incontro e di aggregazione. Il nostro obiettivo era far tornare a vivere la piazza, dando vita a un progetto ispirato ai locali delle grandi città, ma con un’anima profondamente legata al territorio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Nel mio locale si incontrano più generazioni"

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15 Most Remote Communities In England

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