Legalità e sicurezza stradale | Polizia Locale e carabinieri incontrano gli studenti

A Carovigno, circa 200 studenti delle classi quinte di due istituti comprensivi hanno partecipato a un seminario sulla legalità, organizzato dalla Polizia Locale e dai carabinieri della stazione locale. L'incontro si è svolto in un contesto di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale e il rispetto delle regole, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza tra i giovani. Durante l'evento, sono stati trattati temi legati alla legalità e alla sicurezza sulle strade.

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CAROVIGNO - I carabinieri della Stazione di Carovigno, unitamente alla Polizia Locale, hanno incontrato circa 200 studenti delle classi quinte degli Istituti Comprensivi “Nicola Brandi” e “Francesco Lanzillotti”, nell’ambito di un seminario dedicato alla cultura della legalità.L’iniziativa.🔗 Leggi su Brindisireport.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Legalità e sicurezza tra i banchi: i carabinieri incontrano gli studentiNell’ambito delle iniziative connesse al protocollo d’intesa denominato ‘Cultura della legalità’, siglato tra l’Arma dei carabinieri e il Ministero... Argomenti più discussi: Educazione alla legalità e sicurezza stradale in primo piano al polo scolastico di via Fratelli Rosselli; Educazione alla legalità e sicurezza stradale in primo piano al polo scolastico di via Fratelli Rosselli; Lo svolgimento in forma associata del servizio di Polizia Locale in Lombardia; Polizia locale, sicurezza stradale e monopattini. #EducazioneStradale - Results on X | Live Posts & Updates x.com Motociclista arrestato dopo un inseguimento ad alta velocità che ha raggiunto 120 mph sulla U.S. 19 reddit Educazione stradale nelle scuole, la Polizia locale incontra 150 alunniCoinvolte le classi terze delle primarie Toti, Sauro e Duca d’Aosta in un percorso con lezioni, simulazioni e attività pratiche. nordest24.it