Legalità e sicurezza stradale | Polizia Locale e carabinieri incontrano gli studenti

Da brindisireport.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Carovigno, circa 200 studenti delle classi quinte di due istituti comprensivi hanno partecipato a un seminario sulla legalità, organizzato dalla Polizia Locale e dai carabinieri della stazione locale. L'incontro si è svolto in un contesto di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale e il rispetto delle regole, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza tra i giovani. Durante l'evento, sono stati trattati temi legati alla legalità e alla sicurezza sulle strade.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CAROVIGNO - I carabinieri della Stazione di Carovigno, unitamente alla Polizia Locale, hanno incontrato circa 200 studenti delle classi quinte degli Istituti Comprensivi “Nicola Brandi” e “Francesco Lanzillotti”, nell’ambito di un seminario dedicato alla cultura della legalità.L’iniziativa.🔗 Leggi su Brindisireport.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Legalità e sicurezza tra i banchi: i carabinieri incontrano gli studentiNell’ambito delle iniziative connesse al protocollo d’intesa denominato ‘Cultura della legalità’, siglato tra l’Arma dei carabinieri e il Ministero...

Argomenti più discussi: Educazione alla legalità e sicurezza stradale in primo piano al polo scolastico di via Fratelli Rosselli; Educazione alla legalità e sicurezza stradale in primo piano al polo scolastico di via Fratelli Rosselli; Lo svolgimento in forma associata del servizio di Polizia Locale in Lombardia; Polizia locale, sicurezza stradale e monopattini.

polizia locale legalità e sicurezza stradaleEducazione stradale nelle scuole, la Polizia locale incontra 150 alunniCoinvolte le classi terze delle primarie Toti, Sauro e Duca d’Aosta in un percorso con lezioni, simulazioni e attività pratiche. nordest24.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web