Martinelli | Con Nibali nel 2016 il mio Giro più sofferto Simoni e Cunego neanche si guardavano
Beppe Martinelli ha commentato il Giro d’Italia, ricordando il dualismo tra Simoni e Cunego nel 2004 e il trionfo di Vincenzo Nibali nel 2016, che ha definito come il suo Giro più soddisfacente. Ha anche parlato di come nel 2016 abbia vissuto momenti difficili, definendolo il Giro più sofferto. Tra i vari ricordi, ha sottolineato che in alcune occasioni i corridori non si scambiavano nemmeno sguardi.
Beppe Martinelli ha anticipato e ripercorso il Giro d'Italia. Dallo storico, vincente, dualismo del 2004 tra Simoni e Cunego al successo del 2016, firmato Vincenzo Nibali, "il Giro in cui ho gioito di più". Fino alla certezza che Pellizzari possa in questo Giro 2026 confermare che possiamo tornare finalmente protagonisti. Sognando, confessa Martinelli a Fanpage, di rivedere un giorno "una WorldTour tutta italiana, con Ganna capitano e Finn al suo seguito".🔗 Leggi su Fanpage.it
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