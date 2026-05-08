Martinelli | Con Nibali nel 2016 il mio Giro più sofferto Simoni e Cunego neanche si guardavano

Beppe Martinelli ha commentato il Giro d’Italia, ricordando il dualismo tra Simoni e Cunego nel 2004 e il trionfo di Vincenzo Nibali nel 2016, che ha definito come il suo Giro più soddisfacente. Ha anche parlato di come nel 2016 abbia vissuto momenti difficili, definendolo il Giro più sofferto. Tra i vari ricordi, ha sottolineato che in alcune occasioni i corridori non si scambiavano nemmeno sguardi.

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