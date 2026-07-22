L'Italia femminile di volley ha superato l'Olanda nei quarti di finale della Nations League a Macao, con un punteggio di 3-0. La squadra ha vinto i set con i parziali di 25-21, 25-19 e 25-16. Kate Antropova ha segnato punti chiave durante l'incontro, mostrando una performance di rilievo. La formazione azzurra si qualifica così per le semifinali del torneo.

Tutto facile per l'Italia di Julio Velasco nei quarti di finale della Volley Nations League femminile di in corso di svolgimento a Macao. Con una prestazione di altissimo livello, le azzurre hanno battuto con un netto 3-0 l'Olanda con parziali di 25-21, 25-19, 25-16 trascinate da una Kate Antropova a tratti incontenibile. In semifinale Myriam Sylla e compagne affronteranno la vincente tra Brasile e Giappone., Buona la prima dunque all'East Asian Games Dome di Macao per capitan Danesi e compagne che hanno confermato quanto di buono fatto vedere ad Hong-Kong (ultima week della fase intercontinentale) mettendo spalle al muro un'Olanda che poco ha potuto contro un'Italia sempre più a pieno regime tecnico e fisico. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - L'Italvolley di Velasco vola in semifinale in Nations League: Olanda ko, Antropova sugli scudi

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VNL Femminile 2026: Velasco nel post Italia-Giappone 3-0

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