LIVE Italia-Brasile Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | tra poco la semifinale!

Da oasport.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tra poche ore si svolge la semifinale di Nations League femminile tra Italia e Brasile, con la diretta disponibile online. La partita si gioca nell’ambito del torneo internazionale di volley femminile del 2026. Contestualmente, dalle 13.30 (9.30 locali), è in programma anche la diretta di Cina-Turchia. L’evento si svolge in una fase decisiva del torneo, con le squadre pronte a sfidarsi per l’accesso alla finale.

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Italia vs Brasile | Volleyball Nations League Femminile Semifinale | 25 luglio 2026 PUNTEGGIO LIVE

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