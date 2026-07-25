LIVE Italia-Brasile Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA | tra poco la semifinale!

Tra poche ore si svolge la semifinale di Nations League femminile tra Italia e Brasile, con la diretta disponibile online. La partita si gioca nell’ambito del torneo internazionale di volley femminile del 2026. Contestualmente, dalle 13.30 (9.30 locali), è in programma anche la diretta di Cina-Turchia. L’evento si svolge in una fase decisiva del torneo, con le squadre pronte a sfidarsi per l’accesso alla finale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CINA-TURCHIA DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 13.30 9.30 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Italia-Brasile, semifinale di Nations League di volley femminile 2026. Com’è il Brasile senza Gabi? – Tabellone e calendario Nations League – La presentazione di Italia-Brasile Buongiorno e benvenuti alla diretta live di Italia-Brasile, semifinale della Nations League 2026 di volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo a Macao (Cina) per andare a caccia della qualificazione a quello che sarebbe il terzo atto conclusivo consecutivo nella massima competizione internazionale itinerante. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Italia vs Brasile | Volleyball Nations League Femminile Semifinale | 25 luglio 2026 PUNTEGGIO LIVE

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